Дело экс-главы «Роснано» вернулось генпрокурор несмотря на жалобы 

В Мосгорсуде проигнорировали жалобу зампрокурора столицы, который пытался оспорить возврат генпрокурору уголовного дела экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда. Жалобщикам оставили право обратиться в Верховный суд.
Дело Меламеда: в суд и обратно
Кассационную жалобу прокуратуры Москвы, которая пыталась оспорить возврат генпрокурору уголовного дела бывших топ-менеджеров «Роснано» — экс-главы корпорации Леонида Меламеда и бывшего финансового директора Святослава Понурова, — в Мосгорсуде рассматривать отказались.
Напомним, что ранее Мосгорсуд отказался продлевать Меламеду и Понурову срок домашнего ареста, одновременно с этим подтвердив решение Черемушкинского суда Москвы, который вернул дело в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении. Черемушкинский суд решил, что собранные следствием «доказательства» на самом деле ничего не доказывают и даже не раскрывают существа преступления. К такому выводу суд пришел после допроса нынешнего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, который заявил, что Меламед не причинил корпорации никакого ущерба и вообще действовал с санкции правления компании.