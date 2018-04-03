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53-лентяя мошенница обманула банк
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53-лентяя мошенница обманула банк 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.com53-лентяя мошенница обманула банкВ дежурную часть ОМВД России по г. Арзамасу поступило сообщение от представителя службы безопасности одного из банков города о том, что в отделение финансового учреждения с заявлением на получение кредита обратилась женщина. Получив деньги, клиентка не выполнила взятые на себя обязательства, тем самым нанеся материальный ущерб на сумму более 75 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана 53-летняя местная жительница. Как установило следствие, подозреваемая предоставила в банк заведомо ложные сведения о месте своей работы и размере заработной платы, а полученные обманным путем денежные средства потратила на личные нужды. По данному факту следственным отделением ОМВД России по г. Арзамасу по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество), возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.
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