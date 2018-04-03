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Воронежец убил двоюродного брата и замуровал его тело в бетонном подвале
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Воронежец убил двоюродного брата и замуровал его тело в бетонном подвале 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
40-летний житель села Никольское Таловского района пойдет под суд за убийство двоюродного брата, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 3 апреля.
Тело 46-летнего мужчины в подвале сарая на территории частного дома по проспекту Революции села Никольское обнаружили 13 сентября прошлого года. Как выяснилось, его убил двоюродный брат, с которым они жили вместе в этом доме. В августе последний уехал, а перед этим отдал ключи соседке, чтобы они присматривала за домом. На вопрос, где его брат, мужчина ответил, что тот уехал в Воронеж на заработки. Но впоследствии выяснилось, что 46-летнего мужчину убили и замуровали его тело в забетонированном подвале.
Убийцу удалось задержать в поезде в Россоши. Он признался, что убил брата обухом топора в ночь с 1 на 2 июля. Поводом послужила ссора между мужчинами.
За убийство местному жителю грозит до 15 лет тюремного срока.
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