В Петрозаводске разыскивают подозреваемого, скрывшегося на «Нексии»

Полиция просит горожан помочь в поисках предполагаемого преступника.

Днем 29 марта в одном из мебельных магазинов, расположенных на улице Зайцева, была совершена кража. Злоумышленник похитил из кассы 20 000 рублей. По факту преступления было возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе МВД

Сотрудники уголовного розыска установили, что возможный подозреваемый уехал от места преступления на автомобиле «Дэу Нексия». Удалось изъять фото машины. Из отличительных примет: цвет автомобиля, предположительно «бирюза», знак «Шипы» наклеен в левом нижнем углу заднего стекла.

Всех, кому что-либо известно об автомобиле или личности водителя, просят сообщать по телефонам: 8-953-533-53-55 или 8-921-521-50-21.