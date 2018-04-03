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В Петрозаводске разыскивают подозреваемого, скрывшегося на «Нексии»
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В Петрозаводске разыскивают подозреваемого, скрывшегося на «Нексии» 

Карельские вести 1 час назад
Полиция просит горожан помочь в поисках предполагаемого преступника.
Днем 29 марта в одном из мебельных магазинов, расположенных на улице Зайцева, была совершена кража. Злоумышленник похитил из кассы 20 000 рублей. По факту преступления было возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе МВД.
Сотрудники уголовного розыска установили, что возможный подозреваемый уехал от места преступления на автомобиле «Дэу Нексия». Удалось изъять фото машины. Из отличительных примет: цвет автомобиля, предположительно «бирюза», знак «Шипы» наклеен в левом нижнем углу заднего стекла.
Всех, кому что-либо известно об автомобиле или личности водителя, просят сообщать по телефонам: 8-953-533-53-55 или 8-921-521-50-21.
По материалам: ptzgovorit.ru
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