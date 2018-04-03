Пенсионер перевел мнимому сотруднику банка более 140 тысяч рублей

Пожилого петрозаводчанина соблазнили привлекательными условиями при открытии вклада.

63-летний житель карельской столицы стал жертвой телефонного мошенничества. Полицейским он рассказал, что днем 30 марта ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации. Собеседник поинтересовался, есть ли у пенсионера сбережения и не хочет ли он открыть вклад с привлекательными условиями, рассказали в МВД . Потерпевшему пообещали, что если он переведет 143 тысячи, то получит 200 тысяч рублей.

Мужчина перевел свои сбережения на счета, которые сообщил ему лже-сотрудник банка и лишь спустя несколько часов понял, что был обманут. МВД проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.