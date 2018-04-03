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Пенсионер перевел мнимому сотруднику банка более 140 тысяч рублей
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Пенсионер перевел мнимому сотруднику банка более 140 тысяч рублей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Пожилого петрозаводчанина соблазнили привлекательными условиями при открытии вклада.
63-летний житель карельской столицы стал жертвой телефонного мошенничества. Полицейским он рассказал, что днем 30 марта ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации. Собеседник поинтересовался, есть ли у пенсионера сбережения и не хочет ли он открыть вклад с привлекательными условиями, рассказали в МВД. Потерпевшему пообещали, что если он переведет 143 тысячи, то получит 200 тысяч рублей.
Мужчина перевел свои сбережения на счета, которые сообщил ему лже-сотрудник банка и лишь спустя несколько часов понял, что был обманут. МВД проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По материалам: ptzgovorit.ru
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