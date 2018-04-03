Безработный житель Гатчины ограбил 13-летнего школьника

Сотрудники полиции задержали 18-летнего безработного жителя Гатчины , который решил заработать, прибегнув к грабежу. Его жертвой ещё в начале февраля этого года стал 13-летний ученик одной из местных школ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу Ленобласти , неизвестный злоумышленник ограбил 13-летнего мальчика ещё 5 февраля. Его добычей тогда стали смартфон и карманные деньги школьника. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведённым сотрудниками органов, злоумышленник был установлен спустя почти два месяца после совершенного преступления. Им оказался неработающий 18-летний житель Гатчины. Он был задержан, а похищенное у школьника изъято.

Следственным отделом по городу Гатчина было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».