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Безработный житель Гатчины ограбил 13-летнего школьника
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Безработный житель Гатчины ограбил 13-летнего школьника 

Ivyborg.ru 1 час назад
Сотрудники полиции задержали 18-летнего безработного жителя Гатчины, который решил заработать, прибегнув к грабежу. Его жертвой ещё в начале февраля этого года стал 13-летний ученик одной из местных школ.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, неизвестный злоумышленник ограбил 13-летнего мальчика ещё 5 февраля. Его добычей тогда стали смартфон и карманные деньги школьника. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведённым сотрудниками органов, злоумышленник был установлен спустя почти два месяца после совершенного преступления. Им оказался неработающий 18-летний житель Гатчины. Он был задержан, а похищенное у школьника изъято.
Следственным отделом по городу Гатчина было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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