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Жителя Ноябрьска обманул лжепродавец запчастей для автомобиля
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Жителя Ноябрьска обманул лжепродавец запчастей для автомобиля 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Житель Ноябрьска нашёл в интернете объявление о продаже раздаточной коробки для автомобиля. Заявку на покупку можно было оставить онлайн, что заказчик и сделал. После с ним связался лжепродавец и заверил, что для покупки необходимо оставить задаток 68 тыс. рублей. Необходимую сумму мужчина перевёл на одну из банковских карт мошенника и стал ждать доставки. Однако телефон продавца не отвечал, товара так и не пришёл, деньги никто не вернул.
Тогда мужчина осознал, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Теперь правоохранители завели уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ — мошенничество принёсшее значительный ущерб потерпевшему. За это злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.
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