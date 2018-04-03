Жителя Ноябрьска обманул лжепродавец запчастей для автомобиля

Житель Ноябрьска нашёл в интернете объявление о продаже раздаточной коробки для автомобиля. Заявку на покупку можно было оставить онлайн, что заказчик и сделал. После с ним связался лжепродавец и заверил, что для покупки необходимо оставить задаток 68 тыс. рублей. Необходимую сумму мужчина перевёл на одну из банковских карт мошенника и стал ждать доставки. Однако телефон продавца не отвечал, товара так и не пришёл, деньги никто не вернул.

Тогда мужчина осознал, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Теперь правоохранители завели уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ — мошенничество принёсшее значительный ущерб потерпевшему. За это злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.