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В Петербурге осудили «форточного насильника»
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«Форточного насильника» в Петербурге приговорили к 8,5 годам колонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчину, проникавшего в квартиры через форточки и насиловавшего женщин, приговорили в Санкт-Петербурге к 8,5 годам колонии, сообщается на сайте регионального ГСУСК РФ.
Ранее сообщалось, что следователи задержали подозреваемого в изнасиловании 18 женщин, который попадал в квартиры жертв через форточки.
Следствием и судом установлено, что злоумышленник с 2005 по 2016 годы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области совершил 15 эпизодов указанных преступлений. По утрам он через форточку проникал в квартиры, расположенные на первом этаже домов, совершал нападение на потерпевших, закрывал им рот рукой, после чего насиловал их, а также совершал насильственные действия сексуального характера.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Дмитрия Попова, 1971 года рождения. Он признан виновным в совершении преступлений "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера"…. Приговором суда Попову назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
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