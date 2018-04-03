Подозреваемого в тройном убийстве под Волгоградом задержали спустя 30 лет

Полиция Ижевска задержала 57‐летнего мужчину, который подозревается в трех зверских убийствах. Все преступления были совершены в Камышине 9 апреля 1985 года, сообщили в управлении СК по Волгоградской области.

В один день были убиты три человека, у одного из которых при этом был угнан мотоцикл. Еще одному местному жителю удалось прожить некоторое время после совершенного на него разбойного нападения. Тогда прокуратура завела уголовное дело по трем статьям «Убийство», «Разбой» и «Угон».

На начальном этапе расследования выяснилось, что в преступлениях замешаны четверо братьев. В роковой день они собрались на поминках своей умершей родственницы и выпили. Один из участников застолья пожаловался братьям на своего знакомого, который долго не возвращал займ. Компания решила «помочь» и направилась к должнику. Они избили мужчину и перевернули весь его дом. Добычей злоумышленников стали 3,5 рубля и свитер погибшего.

Спустя два часа братья решили пойти свататься в соседний населенный пункт, где, по их сведениям, жили подходящие невесты. С собой они взяли огнестрельное оружие.

Когда нетрезвая компания проходила по территории садоводческого общества их заметил дачный сторож, который сделал им замечание. Стремительный конфликт закончился убийством. Тело до смерти избитого охранника злоумышленники спрятали в подвале одного из домиков СНТ, а сами направились дальше

— СК по региону.

На этом похождения братьев не закончились. Они встретили садовода, на участке которого стоял мотоцикл. Они попросили мужчину подвезти их, но тот отказался. В итоге тело владельца мотоцикла впоследствии нашли в домике неподалеку.

Еще одной жертвой преступников стал сторож песчаного карьера. Братья остановились около него, когда в угнанном ими мотоцикле закончился бензин. Спустя некоторое время потерпевший скончался от ножевого ранения в грудь.

Всех фигурантов быстро установили, однако одному из братьев удалось скрыться и его не смогли задержать по горячим следам. На протяжении 32 лет он менял места жительства и скитался по России . Жил задержанный по паспорту, полученному им законно, но по свидетельству о рождении давно умершего троюродного брата. Он также успел три года отбыть в местах лишения свободы за кражу, совершенную им в Кировской области