Жительница Нижнего Новгорода убила приревновавшего ее мужа

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 36-летнего местного жителя. Главный подозреваемый — его жена, сообщает региональное управление СК

По версии следствия, вечером 2 апреля женщина вернулась домой. Встретил ее нетрезвый муж. Произошла ссора, причиной которой стала ревность. В ответ на претензии женщина пырнула супруга ножом в живот. Ранение оказалось смертельным.

«Подозреваемая задержана. Она созналась в содеянном», — сообщили в следственном комитете.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.