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Жительница Нижнего Новгорода убила приревновавшего ее мужа
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Жительница Нижнего Новгорода убила приревновавшего ее мужа 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 36-летнего местного жителя. Главный подозреваемый — его жена, сообщает региональное управление СК.
По версии следствия, вечером 2 апреля женщина вернулась домой. Встретил ее нетрезвый муж. Произошла ссора, причиной которой стала ревность. В ответ на претензии женщина пырнула супруга ножом в живот. Ранение оказалось смертельным.
«Подозреваемая задержана. Она созналась в содеянном», — сообщили в следственном комитете.
В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.
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