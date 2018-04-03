Женщина и ребенок стали жертвами кровавой резни в Крымске

Краснодар . 3 апреля — Новая Кубань. На супругу и собственную малолетнюю дочь напал с ножом 47-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «а, в, д» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью).

Вечером в больницу доставили 40-летнюю женщину и несовершеннолетнюю девочку с колото-резаными ранениями тела. Они находятся в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что к причинению тяжких телесных повреждений причастен 47-летний муж потерпевшей. Между супругами был конфликт, они проживали раздельно. Женщина с ребенком жила у своего отца и его сожительницы. Вечером муж прибыл к их дому. На глазах у собственной дочери принялся наносить хаотичные удары ножом в область спины женщины.

А потом ударил ножом в живот и своего ребенка.

Отец раненой вызвал полицию. Злоумышленник был задержан прибывшими на место происшествия оперативниками.