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Женщина и ребенок стали жертвами кровавой резни в Крымске
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Женщина и ребенок стали жертвами кровавой резни в Крымске 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 апреля — Новая Кубань. На супругу и собственную малолетнюю дочь напал с ножом 47-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «а, в, д» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью).
Известно, что семья переехала в Краснодарский край из Тамбовской области. Страшные события разворачивались в Крымске вчера.
Вечером в больницу доставили 40-летнюю женщину и несовершеннолетнюю девочку с колото-резаными ранениями тела. Они находятся в тяжелом состоянии.
Выяснилось, что к причинению тяжких телесных повреждений причастен 47-летний муж потерпевшей. Между супругами был конфликт, они проживали раздельно. Женщина с ребенком жила у своего отца и его сожительницы. Вечером муж прибыл к их дому. На глазах у собственной дочери принялся наносить хаотичные удары ножом в область спины женщины.
А потом ударил ножом в живот и своего ребенка.
Отец раненой вызвал полицию. Злоумышленник был задержан прибывшими на место происшествия оперативниками.
В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении мужчины назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы.
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