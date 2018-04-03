Супруг несколько раз ударил ножом жену и дочь в Краснодарском крае 

Вооруженный ножом мужчина попытался зарезать жену и дочь, которых позже госпитализировали, в Краснодарском крае. Проводится расследование, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Подозреваемый 2 апреля приехал из Тамбовской области в Крымск. Мужчина несколько раз ударил
40-летнюю
супругу ножом в спину, а позже нанес
колото-резаную
рану в область живота маленькой дочери. Действия преступника пресекли отец пострадавшей и его сожительница. Позже они сообщили о случившемся в полицию.
Возбуждено уголовное дело. По результатам психиатрической экспертизы будет принято дальнейшее решение.