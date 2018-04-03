Супруг несколько раз ударил ножом жену и дочь в Краснодарском крае

Вооруженный ножом мужчина попытался зарезать жену и дочь, которых позже госпитализировали, в Краснодарском крае . Проводится расследование, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

40-летнюю

супругу ножом в спину, а позже нанес

колото-резаную

рану в область живота маленькой дочери. Действия преступника пресекли отец пострадавшей и его сожительница. Позже они сообщили о случившемся в полицию.

Возбуждено уголовное дело. По результатам психиатрической экспертизы будет принято дальнейшее решение.