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Супруг несколько раз ударил ножом жену и дочь в Краснодарском крае
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Супруг несколько раз ударил ножом жену и дочь в Краснодарском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Живая Кубань
Вооруженный ножом мужчина попытался зарезать жену и дочь, которых позже госпитализировали, в Краснодарском крае. Проводится расследование, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Подозреваемый 2 апреля приехал из Тамбовской области в Крымск. Мужчина несколько раз ударил
40-летнюю
супругу ножом в спину, а позже нанес
колото-резаную
рану в область живота маленькой дочери. Действия преступника пресекли отец пострадавшей и его сожительница. Позже они сообщили о случившемся в полицию.
Возбуждено уголовное дело. По результатам психиатрической экспертизы будет принято дальнейшее решение.
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 Ещё 2 источника 
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