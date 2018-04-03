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Мужчина нанес удары ножом жене и маленькой дочери в Крымском районе
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Мужчина нанес удары ножом жене и маленькой дочери в Крымском районе 

АиФ — Юг 50 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Преступление произошло вечером 2 апреля. В полицию Крымска позвонили из больницы и сообщили, что к ним в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами доставлены 40-летняя женщина и ее дочь. Тогда же установили, что повреждения нанес 47-летний супруг пострадавшей.
Как выяснило следствие, семья лишь две недели назад переехала из Тамбовской области на Кубань. Супруги в течение этого времени находились в состоянии конфликта и жили раздельно. Вечером 2 апреля мужчина приехал в Крымск к дому, где находились его жена и дочь, и войдя в помещение, нанес женщине беспорядочные удары ножом в спину, а затем один раз ударил в живот девочку.
Отец женщины и его сожительница, которые в это время тоже были в доме, успели вызвать полицию.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его жена и дочь находятся в больнице в тяжелом состоянии. Решается вопрос об аресте подозреваемого. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Следствие устанавливает обстоятельства и причины случившегося. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
АиФ — Юг: последние новости
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