Ещё
В Иркутске сотрудниками полиции задержаны участники конфликтной ситуации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иркутске сотрудниками полиции задержаны участники конфликтной ситуации 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
31 марта в вечернее время в дежурную
часть полиции межмуниципального управления МВД России «Иркутское»
поступило сообщение о повреждении выстрелами двух автомашин,
внедорожника «Ауди Q7» и «Тойота Витц», следовавших по дороге в районе
торгового центра Ручей. В результате произошедшего пострадала
несовершеннолетняя пассажирка «Тойоты». 7-летняя девочка была
госпитализирована. Собственникам транспортных средств нанесен
материальный ущерб.
Участники инцидента скрылись с места
происшествия на автомашинах «BMW Х6» и «Ауди А8», однако в течение суток
были задержаны сотрудниками полиции. На их иномарках также обнаружены
следы от применения оружия.
По данному факту дознания МУ МВД России
«Иркутское» возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса
Российской Федерации — «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает
наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет. Двое фигурантов уже  допрошены в качестве подозреваемых. Устанавливается степень и роль
каждого участника инцидента. К причастности данному противоправному
деянию проверяются по меньшей мере 5 человек. Это водители и пассажиры
автомашин «Ауди Q7», «BMW Х6» и «Ауди А8».
Кроме этого, трое участников потасовки
привлечены к ответственности по статьям 20.25 и 20.1 Кодекса об  административных правонарушениях и помещены в спецприемник. Наличие в  действиях остальных лиц состава административного правонарушения также
будет установлено в самое ближайшее время.
Хот: последние новости
В Ольхонском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин В Усолье-Сибирском оперативники задержали подозреваемого в краже имущества у продавца В Саянске сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность402
Киевский прокурор появился на телевидении голым117
НАТО отказала в визах российским дипломатам94
Сложный тест про изделие №27
Стало известно о тайном счете Скрипалей108
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение