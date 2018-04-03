В Иркутске сотрудниками полиции задержаны участники конфликтной ситуации

31 марта в вечернее время в дежурную

поступило сообщение о повреждении выстрелами двух автомашин,

внедорожника «Ауди Q7» и «Тойота Витц», следовавших по дороге в районе

торгового центра Ручей. В результате произошедшего пострадала

несовершеннолетняя пассажирка «Тойоты». 7-летняя девочка была

госпитализирована. Собственникам транспортных средств нанесен

материальный ущерб.

Участники инцидента скрылись с места

происшествия на автомашинах «BMW Х6» и «Ауди А8», однако в течение суток

были задержаны сотрудниками полиции. На их иномарках также обнаружены

следы от применения оружия.

По данному факту дознания МУ МВД России

«Иркутское» возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса

наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет. Двое фигурантов уже допрошены в качестве подозреваемых. Устанавливается степень и роль

каждого участника инцидента. К причастности данному противоправному

деянию проверяются по меньшей мере 5 человек. Это водители и пассажиры

автомашин «Ауди Q7», «BMW Х6» и «Ауди А8».

Кроме этого, трое участников потасовки

привлечены к ответственности по статьям 20.25 и 20.1 Кодекса об административных правонарушениях и помещены в спецприемник. Наличие в действиях остальных лиц состава административного правонарушения также

будет установлено в самое ближайшее время.