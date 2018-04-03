В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении полицейского 

Красноярским МСО СУ СК РФ по Самарской области в отношении сотрудника одного из подразделений полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество» Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает заместитель начальника отдела информации Ольга Шелест.
По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-майором полиции Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки.
Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.