В Петербурге насильник-форточник приговорен к 8,5 года колонии

Суд Санкт-Петербуга вынес приговор мужчине, который признан виновным в серии сексуальных преступлений. Злоумышленник проникал через открытую форточку в квартиры и нападал на женщин.

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Установлено, что злоумышленник с 2005-го по 2016 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области совершил 15 изнасилований. Ранним утром, когда жильцы спали, мужчина «проникал в квартиры, расположенные на первом этаже домов, через форточку». Оказавшись в чужом жилище, Попов нападал на потерпевших, «закрывал рот рукой, после чего насиловал их».

После задержания Попову инкриминировали ч. 1 ст. 131 ("Изнасилование") и ч. 1 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РФ.

Отметим, что в Северной столице не впервые ловят насильника-форточника. Ранее в совершении аналогичного циничного преступления

обвинили

41-летнего Сергея Третьяченко. Заявление на него написала женщина, у которой Сергей снимал жилплощадь.

Как рассказала потерпевшая по имени Марина, она жила в двухкомнатной квартире в доме N40 по Гранитной улице. 23 марта 2010 года женщина заключила договор со знакомым приятельницы, который искал жилье. Петербурженка предложила ему внаем одну комнату.

Через неделю после заселения квартирант, которым оказался Третьяченко, сильно выпил и потребовал от хозяйки «поддержать разговор за жизнь», причем настойчивые просьбы звучали несколько раз. Марина отказалась от задушевных бесед с арендатором, поскольку не любит разговоров с нетрезвыми людьми. «Тем более у меня дети», — добавила она.

Хозяйка также потребовала, чтобы пьяный мужчина покинул квартиру. Квартирант подчинился, но под утро вернулся и пробрался в квартиру через форточку. Третьяченко сразу набросился на женщину, избил ее, а затем изнасиловал в различной форме. Надругательство происходило на глазах у семилетнего сына Марины, который жил с ней в одной комнате.

Сергею Третьяченко инкриминировали п. «б» ч. 2 ст. 131 и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ. 25 января 2011 года ему назначили наказание в виде семи лет колонии общего режима. Однако мужчина не признал вину и пытался обжаловать решение суда.