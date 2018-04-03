Ещё
Под Костромой экс-начальник полиции создал «наркопритон» ради статистики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Костромой экс-начальник полиции создал «наркопритон» ради статистики 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Бывшего начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД ««Шарьинский» Костромской области обвинили в создании наркопритона ради улучшения показателей своей работы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Бывший сотрудник полиции обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ „Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий“, п. п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 230 УК РФ „Склонение к потреблению наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух или более лиц“.
»Поймай меня, если сможешь»
Самые известные мошенники в истории
По данным следствия, в период с февраля по май 2017 года обвиняемый, являясь на тот момент начальником, вместе с оперуполномоченным того же отделения в служебном помещении отдела полиции в городе Шарья путем угроз и уговоров склонили троих местных жителей к употреблению наркотиков и инсценировке вместе с еще двумя горожанами функционирования «наркопритона» в квартире их знакомых. Также он передал им необходимые компоненты для изготовления наркотических средств.
Кроме того, ради получения премии по показателям работы, обвиняемый в период с октября 2015 года по январь 2016 года искусственно создал условия задержания в городе местного жителя, якобы осуществляющего сбыт наркотиков и заставил признаться в «преступлении». На основании фиктивных документов мужчину осудили на шесть лет девять месяцев тюрьмы.
В ведомстве отметили, что в настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база в отношении бывшего начальника отдела полиции. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Братьев Магомедовых отправили в СИЗО до 30 мая Теракт в петербургском метро: все причастные установлены Родственник принца Уильяма подозревается в изнасиловании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность402
Киевский прокурор появился на телевидении голым117
НАТО отказала в визах российским дипломатам94
Сложный тест про изделие №27
Стало известно о тайном счете Скрипалей108
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение