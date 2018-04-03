Под Костромой экс-начальник полиции создал «наркопритон» ради статистики

Бывший сотрудник полиции обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ „Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий“, п. п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 230 УК РФ „Склонение к потреблению наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух или более лиц“.

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По данным следствия, в период с февраля по май 2017 года обвиняемый, являясь на тот момент начальником, вместе с оперуполномоченным того же отделения в служебном помещении отдела полиции в городе Шарья путем угроз и уговоров склонили троих местных жителей к употреблению наркотиков и инсценировке вместе с еще двумя горожанами функционирования «наркопритона» в квартире их знакомых. Также он передал им необходимые компоненты для изготовления наркотических средств.

Кроме того, ради получения премии по показателям работы, обвиняемый в период с октября 2015 года по январь 2016 года искусственно создал условия задержания в городе местного жителя, якобы осуществляющего сбыт наркотиков и заставил признаться в «преступлении». На основании фиктивных документов мужчину осудили на шесть лет девять месяцев тюрьмы.

В ведомстве отметили, что в настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база в отношении бывшего начальника отдела полиции. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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