Мужчину задержали по подозрению в избиении матери до смерти в квартире на юго-востоке Москвы

Полиция задержала подозреваемого в избиении женщины до смерти в квартире на юго-востоке столицы, им оказался сын потерпевшей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе розыска задержан 23-летний житель столицы, который 1 апреля в квартире на Волгоградском проспекте нанес своей 43-летней матери телесные повреждения, в результате которых женщина скончалась», — сказал собеседник агентства.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, ведется следствие.