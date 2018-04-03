Мужчину задержали по подозрению в избиении матери до смерти в квартире на юго-востоке Москвы 

Полиция задержала подозреваемого в избиении женщины до смерти в квартире на юго-востоке столицы, им оказался сын потерпевшей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В ходе розыска задержан 23-летний житель столицы, который 1 апреля в квартире на Волгоградском проспекте нанес своей 43-летней матери телесные повреждения, в результате которых женщина скончалась», — сказал собеседник агентства.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, ведется следствие.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что вечером 1 апреля в квартире на Волгоградском проспекте, д. 120, корп. 1 было найдено тело женщины с гематомами головы. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве информацию об обнаружении трупа подтвердили.