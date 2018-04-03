Ещё
Мужчину задержали по подозрению в избиении матери до смерти в квартире на юго-востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчину задержали по подозрению в избиении матери до смерти в квартире на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Полиция задержала подозреваемого в избиении женщины до смерти в квартире на юго-востоке столицы, им оказался сын потерпевшей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В ходе розыска задержан 23-летний житель столицы, который 1 апреля в квартире на Волгоградском проспекте нанес своей 43-летней матери телесные повреждения, в результате которых женщина скончалась», — сказал собеседник агентства.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, ведется следствие.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что вечером 1 апреля в квартире на Волгоградском проспекте, д. 120, корп. 1 было найдено тело женщины с гематомами головы. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве информацию об обнаружении трупа подтвердили.
Агентство «Москва»: последние новости
Двоих мужчин арестовали в Москве за систематическое финансирование ИГИЛ Тело погибшей два месяца назад женщины обнаружено около ее дома на севере Москвы Двое неизвестных с ножом и пистолетом напали на медклинику в центре Москвы, их добычей стали 30 тыс. руб.
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность352
Киевский прокурор появился на телевидении голым91
Стало известно о тайном счете Скрипалей109
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля34
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово64
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение