Неизвестный в Москве вымогал 5 млн долл. у советника гендиректора предприятия по производству взрывчатки 

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту вымогательства 5 млн долл. у советника генерального директора ОАО «Промсинтез», сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в полицию обратился советник генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Промсинтез».
«Мужчина сообщил, что с 10 ноября прошлого года по 13 марта текущего неизвестный на ул. Шверника в Москве угрожал ему насилием и требовал денежные средства в сумме 5 млн долл., что в пересчете на российскую валюту на момент совершения преступления составляло более 283 млн руб.», — сказал источник.
Полиция провела проверку и 2 апреля возбудила уголовное дело о вымогательстве. Устанавливается личность преступника.
Согласно информации из открытых источников, расположенное в Самарской области ОАО «Промсинтез» на данный момент является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Предприятие, в частности, производит тротил, аммонит, нитробензол, шашки-детонаторы, серную и азотную кислоты.