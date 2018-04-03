Адвокат подозреваемого в коррупции нижегородского депутата обжаловал его арест

29 марта суд заключил Ингликова под стражу. Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата, который также является директором управления муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода. Его подозревают в получении взятки в размере 160 тыс. рублей.

"Поступила апелляционная жалоба от адвоката на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата городской думы [Николая Ингликова], являющегося директором муниципального казенного учреждения С вынесенным постановлением защита не согласна, считает решение суда незаконным, необоснованным, подлежащим отмене, в связи с чем на постановление подана апелляционная жалоба", — сказал Лазарев.

Жалобу в ближайшее время направят на рассмотрение в Нижегородский областной суд.

Ранее сообщалось, что по версии следствия, 27 марта Ингликов получил взятку от посредника в размере 160 тыс. рублей за общее покровительство по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий трудового договора смотрителя Ново-Сормовского кладбища в Нижнем Новгороде.