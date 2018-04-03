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Адвокат подозреваемого в коррупции нижегородского депутата обжаловал его арест
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Адвокат подозреваемого в коррупции нижегородского депутата обжаловал его арест 

ТАСС 33 минуты назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апреля. /ТАСС/. Адвокат депутата городской думы Нижнего Новгорода Николая Ингликова, которого подозревают в получении взятки, подал жалобу на решение суда об аресте своего подзащитного. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.
29 марта суд заключил Ингликова под стражу. Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата, который также является директором управления муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода. Его подозревают в получении взятки в размере 160 тыс. рублей.
"Поступила апелляционная жалоба от адвоката на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата городской думы [Николая Ингликова], являющегося директором муниципального казенного учреждения С вынесенным постановлением защита не согласна, считает решение суда незаконным, необоснованным, подлежащим отмене, в связи с чем на постановление подана апелляционная жалоба", — сказал Лазарев.
Жалобу в ближайшее время направят на рассмотрение в Нижегородский областной суд.
Ранее сообщалось, что по версии следствия, 27 марта Ингликов получил взятку от посредника в размере 160 тыс. рублей за общее покровительство по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий трудового договора смотрителя Ново-Сормовского кладбища в Нижнем Новгороде.
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