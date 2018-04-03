Жителя Саракташа осудили за «прослушку»

Накануне следственными органами СК РФ по области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя за перепродажу специальных технических средств.

Как стало известно, 27-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей о незаконном сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В декабре 2017 года житель Саракташа приобрел специальное устройство, заказанное через Интернет. Позже он решил перепродать купленное. В частности, незаконно сбыл оперативному сотруднику полиции в рамках мероприятия «Проверочная закупка», устройство, предназначенное для негласного получения информации по цене 2500 рублей. Такая техника запрещена к гражданскому обороту.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.