МВД объявило в розыск мужчину после поступившего от свидетеля видео

Полиция просит петрозаводчан помочь в поисках подозреваемого в повреждении автомобиля.

В сентябре 2016 года неизвестный повредил чужой автомобиль на переулке Попова. МВД по данному факту возбудило уголовное дело.

В полицию поступила видеозапись случайного свидетеля происшествия. В настоящее время ведется розыск подозреваемого, сообщили в ведомстве.

Тех, кто узнал мужчину на видео и знает, где он может находиться, просят сообщать по телефонам: 8-999-094-55-97 или 8 (8142) 755-000.