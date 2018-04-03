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МВД объявило в розыск мужчину после поступившего от свидетеля видео
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МВД объявило в розыск мужчину после поступившего от свидетеля видео 

Карельские вести 2 часа назад
Полиция просит петрозаводчан помочь в поисках подозреваемого в повреждении автомобиля.
В сентябре 2016 года неизвестный повредил чужой автомобиль на переулке Попова. МВД по данному факту возбудило уголовное дело.
В полицию поступила видеозапись случайного свидетеля происшествия. В настоящее время ведется розыск подозреваемого, сообщили в ведомстве.
Тех, кто узнал мужчину на видео и знает, где он может находиться, просят сообщать по телефонам: 8-999-094-55-97 или 8 (8142) 755-000.
По материалам: ptzgovorit.ru
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