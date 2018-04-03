Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту создания преступной группировки

Участники банды задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийств, разбойных нападений и в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает пресс-служба СК по Подмосковью.

В сообщении уточняется, что шесть участников банды подозреваются в совершении 5 убийств, 3 разбойных нападений, а также в незаконном обороте оружия. Возбуждено уголовное дело по факту создания вооруженной группы, добавляется в материале.

Следователи установили, что в 2001 году двое обвиняемых создали организованную устойчивою вооруженную группу, в которую в дальнейшем вовлекли еще четырех мужчин. Члены банды совершали убийства и разбойные нападения в Подмосковье , при этом использовали в своих целях огнестрельное оружие.