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Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту создания преступной группировки
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Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту создания преступной группировки 

Вести Подмосковья 41 минуту назад
Фото: Вести Подмосковья
Участники банды задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийств, разбойных нападений и в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает пресс-служба СК по Подмосковью.
В сообщении уточняется, что шесть участников банды подозреваются в совершении 5 убийств, 3 разбойных нападений, а также в незаконном обороте оружия. Возбуждено уголовное дело по факту создания вооруженной группы, добавляется в материале.
Следователи установили, что в 2001 году двое обвиняемых создали организованную устойчивою вооруженную группу, в которую в дальнейшем вовлекли еще четырех мужчин. Члены банды совершали убийства и разбойные нападения в Подмосковье, при этом использовали в своих целях огнестрельное оружие.
Так, в 2014 году участники банды расправились с четырьмя молодыми людьми в Раменском районе, выстрелив в них не менее 64 раз. Проезжавший мимо таксист услышал выстрелы и вызвал сотрудников правоохранительных органов. При этом мотивом совершения указанного преступления явилась попытка захватить контроль за парковкой частных извозчиков в районе железнодорожной станции «Удельная» Раменского района, которую контролировали члены банды, отмечается в сообщении.
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