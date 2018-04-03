Следователи разыскивают очевидцев кемеровского пожара 

Согласно данным ведомства, свидетели могут обладать важными для следствия сведениями.
Сотрудники Следственного комитета выясняют личности и местонахождение людей, которые 25 марта стали очевидцами возгорания в кемеровском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня».
— Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего, — сообщила пресс-служба Следственного комитета России на канале в Telegram.
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