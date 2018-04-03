Инспектора Россельхознадзора поймали на взятке за картошку

В феврале 2018 года инспектор отдела надзора в области карантина растений оформил семь фитосанитарных сертификатов на картофель.

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Сотрудник Россельхознадзора, по данным следствия, «внёс заведомо ложные сведения об экспорте, юридическом адресе, наименовании продукции и весе, по которым экспертиза о карантинном фитосанитарном состоянии продукции не проводится».