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Инспектора Россельхознадзора поймали на взятке за картошку
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Инспектора Россельхознадзора поймали на взятке за картошку 

АиФ-Новосибирск 48 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Карасукском районе возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего сотрудника Россельхознадзора. Его подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.
В феврале 2018 года инспектор отдела надзора в области карантина растений оформил семь фитосанитарных сертификатов на картофель.
Свежие овощи общим весом 140 тонн вывозились в семи фурах с территории России в Республику Казахстан.
Сотрудник Россельхознадзора, по данным следствия, «внёс заведомо ложные сведения об экспорте, юридическом адресе, наименовании продукции и весе, по которым экспертиза о карантинном фитосанитарном состоянии продукции не проводится».
Незаконную услугу, оказанную предпринимателю, он оценил в 17 000 рублей. После получения взятки инспектора задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области. Сейчас он находится под стражей.
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