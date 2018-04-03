Московский регион стал лидером по числу мошенничеств с недвижимостью

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. МВД РФ зафиксировало в прошлом году около четырех тысяч преступлений, связанных с недвижимостью, большая часть из которых — мошенничества. Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, Московский регион стал лидером по числу таких зарегистрированных преступлений.

"В 2017 году на территории России зарегистрировано 3 673 преступления, связанных с операциями с недвижимым имуществом. В том числе хищение чужого имущества, совершенное в виде присвоения или растраты, их 463, и мошенничества — около 2 тыс. Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в Москве и Московской области ", — сказали ТАСС в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос.

Также в министерстве отметили, что статистические сведения о преступлениях, связанных со сдачей квартир в аренду, ведомственными учетами не предусмотрены.