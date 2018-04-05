Ещё
Осужденный дал взятку сотруднику УФСИН, чтобы пронести телефон и алкоголь на территорию колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осужденный дал взятку сотруднику УФСИН, чтобы пронести телефон и алкоголь на территорию колонии 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику УФСИН России по Кировской области в крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
По версии следствия, осужденный, отбывая меру уголовного наказания в колонии, расположенной в поселке Лесной Верхнекамского района Кировской области, зная о том, что мобильные телефоны, а также алкогольная продукция является запрещенными предметами для осужденных, предложил одному из сотрудников колонии денежные средства в размере 255 тысяч рублей за беспрепятственную доставку для него запрещенных предметов.
Сотрудник колонии обратился по данному факту в отдел собственной безопасности УФСИН России по Кировской области, кроме того было сообщено в УМВД России по Кировской области.
«Несмотря на отказ сотрудника, осужденный организовал передачу денежных средств и попытался пронести на территорию колонии запрещенные предметы, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов, вышеуказанные предметы у него были изъяты», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Таким образом, мужчина подозревается в даче взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий.
Установлено, что мужчина отбывает наказание за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также совершение разбоя с применением насилия.
В ходе расследования уголовного дела следователи следственного отдела по Верхнекамскому району СУ СКР по Кировской области всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Фото — zab.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Кировской области депутат районной Думы совершил мошенничество в сфере страхования: возбуждено уголовное дело В Вятских Полянах группа несовершеннолетних под «руководством» 22-летнего молодого человека совершила серию краж Житель города Кирова задушил свою пожилую мать
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма124
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова90
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»545
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании95
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение