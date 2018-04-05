Осужденный дал взятку сотруднику УФСИН, чтобы пронести телефон и алкоголь на территорию колонии 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику УФСИН России по Кировской области в крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
По версии следствия, осужденный, отбывая меру уголовного наказания в колонии, расположенной в поселке Лесной Верхнекамского района Кировской области, зная о том, что мобильные телефоны, а также алкогольная продукция является запрещенными предметами для осужденных, предложил одному из сотрудников колонии денежные средства в размере 255 тысяч рублей за беспрепятственную доставку для него запрещенных предметов.
Сотрудник колонии обратился по данному факту в отдел собственной безопасности УФСИН России по Кировской области, кроме того было сообщено в УМВД России по Кировской области.
«Несмотря на отказ сотрудника, осужденный организовал передачу денежных средств и попытался пронести на территорию колонии запрещенные предметы, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов, вышеуказанные предметы у него были изъяты», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Таким образом, мужчина подозревается в даче взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий.
Установлено, что мужчина отбывает наказание за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также совершение разбоя с применением насилия.
В ходе расследования уголовного дела следователи следственного отдела по Верхнекамскому району СУ СКР по Кировской области всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
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