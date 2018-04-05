Осужденный дал взятку сотруднику УФСИН, чтобы пронести телефон и алкоголь на территорию колонии

По версии следствия, осужденный, отбывая меру уголовного наказания в колонии, расположенной в поселке Лесной Верхнекамского района Кировской области, зная о том, что мобильные телефоны, а также алкогольная продукция является запрещенными предметами для осужденных, предложил одному из сотрудников колонии денежные средства в размере 255 тысяч рублей за беспрепятственную доставку для него запрещенных предметов.

Сотрудник колонии обратился по данному факту в отдел собственной безопасности УФСИН России по Кировской области, кроме того было сообщено в УМВД России по Кировской области.

«Несмотря на отказ сотрудника, осужденный организовал передачу денежных средств и попытался пронести на территорию колонии запрещенные предметы, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов, вышеуказанные предметы у него были изъяты», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Таким образом, мужчина подозревается в даче взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий.

Установлено, что мужчина отбывает наказание за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также совершение разбоя с применением насилия.

В ходе расследования уголовного дела следователи следственного отдела по Верхнекамскому району СУ СКР по Кировской области всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Фото — zab.ru