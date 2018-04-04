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В Вологодской области полицейские раскрыли незаконную рубку леса
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В Вологодской области полицейские раскрыли незаконную рубку леса 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Бабушкинскому району выявили незаконную рубку леса неподалеку от деревни Проскурино. Полицейские установили, что незаконно срублено 47 деревьев хвойных пород. Ущерб лесному фонду составил порядка 320 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1993 г.р., проживающий в соседнем районе. Подозреваемый пояснил, что заготовил древесину для продажи. Полицейские изъяли у задержанного бензопилу и гусеничный трактор, с помощью которого осуществлялась трелевка древесины. В случае невозмещения лицом, совершившим незаконную рубку, ущерба лесному фонду, трактор по решению суда может быть передан в соответствующие органы для обеспечения возмещения ущерба.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с выплатой крупного штрафа.
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