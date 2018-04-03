Полицейские Уватского района пресекли незаконную рубку леса на месторождении в крупном размере 

На днях в дежурную часть ОМВД России по Уватскому району поступил сигнал о том, что вблизи нефтяного месторождения ведется незаконная вырубка лесных насаждений.
Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что сотрудники организации, занимающейся расчисткой земельных площадей для производственных нужд повредили лесные насаждения на площади 0,3866 гектара посредством крупногабаритной спецтехники.
По данным экспертной оценки сумма ущерба, причиненная Гослесфонду Российской Федерации, составила более 75 000 рублей.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 УК РФ.