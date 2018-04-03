Полицейские Уватского района пресекли незаконную рубку леса на месторождении в крупном размере

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 УК РФ.

По данным экспертной оценки сумма ущерба, причиненная Гослесфонду Российской Федерации, составила более 75 000 рублей.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что сотрудники организации, занимающейся расчисткой земельных площадей для производственных нужд повредили лесные насаждения на площади 0,3866 гектара посредством крупногабаритной спецтехники.

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