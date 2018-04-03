Полицейские в Воронеже ликвидировали притон для потребления наркотических средств

Полицейские установили, что в период с 19 по 22 марта текущего года злоумышленник систематически предоставлял жилую площадь своим наркозависимым знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ. Хозяин квартиры позволял пользоваться помещением бесплатно в обмен на определенную дозу наркотиков.

В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили использованные одноразовые шприцы, стеклянные флаконы, ватные тампоны, бутылки из-под ацетона и другие предметы, в которых изготавливали наркотические средства.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания, пояснив, что действительно разрешал молодым людям собираться у него дома, так как сам является активный потребителем наркотических средств.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.