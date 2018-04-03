Ещё
Полицейские в Воронеже ликвидировали притон для потребления наркотических средств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские в Воронеже ликвидировали притон для потребления наркотических средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Новости Воронежа
Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 48-летний местный житель ранее судимый за имущественные преступления, подозреваемый в организации наркопритона.
Полицейские установили, что в период с 19 по 22 марта текущего года злоумышленник систематически предоставлял жилую площадь своим наркозависимым знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ. Хозяин квартиры позволял пользоваться помещением бесплатно в обмен на определенную дозу наркотиков.
В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили использованные одноразовые шприцы, стеклянные флаконы, ватные тампоны, бутылки из-под ацетона и другие предметы, в которых изготавливали наркотические средства.
Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания, пояснив, что действительно разрешал молодым людям собираться у него дома, так как сам является активный потребителем наркотических средств.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Находке транспортные полицейские задержали подозреваемого в незаконной перевозке гашишного масла в крупном размере Жительница Алтайского края предстанет перед судом за хищение средств материнского капитала В Липецке предъявлено обвинение мужчине в серии хищений, совершенных путем обмана, присвоения и растраты
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот401
Малышева вызвала гнев телезрителей458
Путин упразднил посредничество в ЖКХ81
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией32
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина65
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение