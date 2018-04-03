В Казани арестованы участники экстремистской организации 

Суд Советского района Казани заключил под стражу двоих участников экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (*запрещены в РФ), передает пресс-служба районного суда.
«Тагиру Салимову и Марату Назмиеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая», — говорится в сообщении.
Добавим, злоумышленники обвиняются в вовлечении в деятельность международного религиозного течения, признанного экстремистским и запрещенным на территории РФ, новых участников. Также Салимов и Назмиев обвиняются в организации и проведении сборов, где изучалась религиозная литература организации и методы распространения экстремистской идеологии как на территории Татарстана, так и за пределами республики.