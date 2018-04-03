Суд наложил арест на имущество братьев Глушковых

Московский районный суд Нижнего Новгорода наложил арест на имущество братьев Глушковых, обвиняемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Депутат областного Заксобрания Нижегородской области Александр Глушков и его брат Владимир, депутат Земского Собрания Балахнинского района, и неустановленные лица в 2013 — 2016 годах, используя поддельную проектную документацию под видом реконструкции автостанции построили торговый центр, что являлось недопустимым в соответствии с требованиями законодательства. В результате была похищена часть помещений здания автостанции.

Муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму не менее 26 631 485 рублей, состоящий из недополученной разницы с кадастровой стоимостью земельного участка и рыночной стоимости здания автостанции, составившей 5 696 000 рублей.

Московский районный суд постановлениями от 29 марта наложил арест на 17 объектов недвижимости Александра Глушкова и 20 объектов недвижимости Владимира Глушкова.

Постановления в законную силу не вступили.

Ранее сообщалось о том, что в ходе расследования уголовного дела братья Глушковы скрылись и объявлены в розыск. Позднее их заочно арестовал Московский районный суд.