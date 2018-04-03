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Суд наложил арест на имущество братьев Глушковых
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Суд наложил арест на имущество братьев Глушковых 

Newsroom24 59 минут назад
Фото: Newsroom24
Московский районный суд Нижнего Новгорода наложил арест на имущество братьев Глушковых, обвиняемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Депутат областного Заксобрания Нижегородской области Александр Глушков и его брат Владимир, депутат Земского Собрания Балахнинского района, и неустановленные лица в 2013 — 2016 годах, используя поддельную проектную документацию под видом реконструкции автостанции построили торговый центр, что являлось недопустимым в соответствии с требованиями законодательства. В результате была похищена часть помещений здания автостанции.
Муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму не менее 26 631 485 рублей, состоящий из недополученной разницы с кадастровой стоимостью земельного участка и рыночной стоимости здания автостанции, составившей 5 696 000 рублей.
Московский районный суд постановлениями от 29 марта наложил арест на 17 объектов недвижимости Александра Глушкова и 20 объектов недвижимости Владимира Глушкова.
Постановления в законную силу не вступили.
Ранее сообщалось о том, что в ходе расследования уголовного дела братья Глушковы скрылись и объявлены в розыск. Позднее их заочно арестовал Московский районный суд.
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