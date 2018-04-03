Жителя Саперного задержали по подозрению в убийстве знакомого

50-летний мужчина подозревается в убийстве своего знакомого, который был младше него почти в два раза. Труп 27-летнего жителя Саперного обнаружили 2 апреля в промзоне.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти , 2 апреля в массиве гаражей и сараев в районе улице Советской поселка Ромашки Приозерского района Ленобласти было обнаружено тело 27-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. В тот же день сотрудниками органов было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в совершении преступления спустя почти сутки был задержан 50-летний житель поселка Саперный. Следователи предполагают, что в ночь на 2 апреля компания мужчин находилась в квартире, где распивали спиртное. После застолья 50-летний мужчина на своём авто отправился домой. Управляя автомобилем, нетрезвый мужчина заехал в сугроб и обратился за помощью к 27-летнему знакомому. В процессе выталкивания автомобиля между мужчинами произошел конфликт. 50-летний мужчина решил проучить обидчика и несколько раз ударил того по голове. От полученных травм молодой мужчина скончался.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.