​Задержанные ФСБ сотрудница ОЭБиПК и адвокат получили 8 лет на двоих

Верховный суд Башкортостана вынес приговор 39-летней бывшей оперуполномоченной отдела ЭБиПК УМВД по Уфе и 41-летнему адвокату, через которого полицейская получала мзду за прекращение проверки. В зависимости от ролей они признаны виновными по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки через посредника в крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Как следует из материалов дела, в августе 2016 года полицейские выявили, что несколько газозаправочных станций в Уфе реализовывали сжиженный газ без разрешительных документов. Из их офисов были изъяты документы, компьютерная техника и другое имущество.

Оперативница ЭБиПК предложила директору компании за 500 000 руб. содействовать в прекращении проверки и возврате изъятых вещей. В качестве посредника в передаче денег должен был выступить ее знакомый адвокат. Однако бизнесмен сообщил о требованиях полицейской в республиканское УФСБ . Сообщники были задержаны при получении части запрошенной суммы в 200 000 руб.