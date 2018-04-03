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​Задержанные ФСБ сотрудница ОЭБиПК и адвокат получили 8 лет на двоих
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​Задержанные ФСБ сотрудница ОЭБиПК и адвокат получили 8 лет на двоих 

Legal.Report 1 час назад
Верховный суд Башкортостана вынес приговор 39-летней бывшей оперуполномоченной отдела ЭБиПК УМВД по Уфе и 41-летнему адвокату, через которого полицейская получала мзду за прекращение проверки. В зависимости от ролей они признаны виновными по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки через посредника в крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Как следует из материалов дела, в августе 2016 года полицейские выявили, что несколько газозаправочных станций в Уфе реализовывали сжиженный газ без разрешительных документов. Из их офисов были изъяты документы, компьютерная техника и другое имущество.
Оперативница ЭБиПК предложила директору компании за 500 000 руб. содействовать в прекращении проверки и возврате изъятых вещей. В качестве посредника в передаче денег должен был выступить ее знакомый адвокат. Однако бизнесмен сообщил о требованиях полицейской в республиканское УФСБ. Сообщники были задержаны при получении части запрошенной суммы в 200 000 руб.
Бывшая полицейская и адвокат свою вину не признали. Суд приговорил экс-сотрудницу ОЭБиПК к 5 годам колонии общего режима, лишив на 5 лет права занимать должности в правоохранительных органах. А юриста — к 3 годам колонии общего режима с лишением на 3 года права заниматься адвокатской практикой. Осужденных взяли под стражу в зале суда.
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