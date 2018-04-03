Отделался штрафом: в Уфе наказали строителя, по вине которого пострадала пенсионерка

Уфе на скамье подсудимых оказался 36-летний мастер строительно-монтажной фирмы. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности и наказали денежным штрафом.

По версии следствия, 14 сентября прошлого года руководитель не проверил, закреплена ли секция строительного ограждения, где велись работы. В итоге конструкция рухнула вниз и придавила 78-летнюю пенсионерку. От удара женщина получила перелом шейки бедра, что эксперты расценили как тяжкий вред здоровью.

— Суд признал мужчину виновным, — рассказали в республиканском Следственном комитете

Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.