В колонию строгого режима отправятся двое жителей Бабаева за интим с подростком

Развратные действия в отношении 15-летней девочки совершили жители Бабаево . Двое местных жителей 43 и 30 лет вывезли подростка за пределы населенного пункта и вступили с девочкой в половую связь,

Это произошло в октябре прошлого года. Мужчины предложили несовершеннолетней покататься, после чего в машине каждый из них дважды совершил половое сношение.