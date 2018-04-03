В колонию строгого режима отправятся двое жителей Бабаева за интим с подростком 

Развратные действия в отношении 15-летней девочки совершили жители Бабаево. Двое местных жителей 43 и 30 лет вывезли подростка за пределы населенного пункта и вступили с девочкой в половую связь,
Это произошло в октябре прошлого года. Мужчины предложили несовершеннолетней покататься, после чего в машине каждый из них дважды совершил половое сношение.
В отношении педофилов возбудили уголовные дела по статьям «Развратные действия без применения насилия» и «Половое сношение с несовершеннолетней, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, совершенное группой лиц». Суд назначил одному из виновных 10,5 лет лишения свободы, второму — 8,5 лет. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.