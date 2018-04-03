Саратовцу предъявят обвинение в смерти приятеля

Потерпевший скончался, не приходя в сознание.

Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СК РФ , 31 марта приятели распивали спиртные напитки в квартире на улице Шехурдина. Во время застолья между 46-летним хозяином жилища и его 25-летним приятелем начался конфликт из-за оскорблений.

Для выяснения отношений они вышли в подъезд, где гость несколько раз ударил потерпевшего в голову, от которых он упал и ударился о пол. На помощь пострадавшему вышел брат убийцы, который и вызвал «скорую», однако мужчина скончался до приезда медиков. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате тупой травмы головы.

В настоящее время обвиняемый задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу. На преступника уже заведено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.