Архангельский предприниматель уклонился от налогов на 26 миллионов рублей 

Следственный комитет обвинил в уклонении от налогов Бережного Юрия, директора ООО «Росбункер Групп» — фирмы, занимающейся перевозкой грузов. За три года он не заплатил в бюджет более 26 миллионов рублей.
С 2012 года Юрий вносил в отчетность информации о липовых сделках, на которых он якобы понес расходы. Свою вину он не признал. Сама «Росбункер Групп» признана банкротом и находится в процессе ликвидации с 2017 года. — В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 6 миллионов рублей, — сообщили в Следственном комитете.
Преступление выявила совместная проверка налоговой и УМВД. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере Юрию может грозить штраф до 500 тысяч или лишение свободы до шести лет.