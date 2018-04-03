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Архангельский предприниматель уклонился от налогов на 26 миллионов рублей
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Архангельский предприниматель уклонился от налогов на 26 миллионов рублей 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Следственный комитет обвинил в уклонении от налогов Бережного Юрия, директора ООО «Росбункер Групп» — фирмы, занимающейся перевозкой грузов. За три года он не заплатил в бюджет более 26 миллионов рублей.
С 2012 года Юрий вносил в отчетность информации о липовых сделках, на которых он якобы понес расходы. Свою вину он не признал. Сама «Росбункер Групп» признана банкротом и находится в процессе ликвидации с 2017 года. — В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 6 миллионов рублей, — сообщили в Следственном комитете.
Преступление выявила совместная проверка налоговой и УМВД. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере Юрию может грозить штраф до 500 тысяч или лишение свободы до шести лет.
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