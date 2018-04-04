В Красноярском крае сотрудница почты украла у клиентов 300 тысяч рублей 

В Шарыповском районе (Красноярский край) начальника отделения почтовой связи подозревают в хищении денег у клиентов.
По версии следователей, экс-начальница отделения почтовой связи в селе Ивановка продавала товары, не пробивая кассовый чек. Деньги она оставляла себе. Ущерб, причинённый «Почте России» оценивается в 280 тысяч рублей.
В настоящее время подозреваемая освобождена от должности, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение средств».