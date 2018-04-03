Екатеринбуржец, который выбросил с 13-го этажа кота, отделался штрафом в 20 тысяч рублей

Екатеринбурге вынесли приговор 37-летнему мужчине, который выбросил с 13-го этажа кота. Он признан виновным в жестоком обращении с животными и получил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Инцидент произошел 12 января на улице Павла Шаманова. О случившемся в полицию сообщил сосед. Сам живодер не стал отрицать свою вину и рассказал полиции, что у него жили два кота: белый Сёма и черный Симба.

«В тот вечер хозяин животных употреблял спиртное вместе со знакомым, — сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. — После того как его приятель ушел, мужчина лег спать. Ночью он проснулся от того, что коты затеяли драку и начали сильно шуметь. Это обстоятельство сильно разозлило подозреваемого. Он схватил наиболее агрессивного из питомцев, вышел на балкон и выбросил его».

После этого мужчина как ни в чем не бывало сел смотреть телевизор.

Полицейские установили, что живодер работал охранником в одном из алкомаркетов города. В отношении него возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным.

«Все материалы дела органы внутренних дел передали в суд, который признал «любителя» братьев наших меньших виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — уточнили в полиции.

В декабре 2017 года екатеринбуржца, который выкинул с балкона собаку и котят, отправили в колонию на 5 лет.