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В Ижевске задержали разыскиваемого 32 года подозреваемого в преступлениях
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В Ижевске задержали разыскиваемого 32 года подозреваемого в преступлениях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Один из четырёх братьев, причастных к убийству трех человек, разбойному нападению и угону в Волгоградской области, задержан спустя 32 года, сообщает Следственный комитет (СК) России.
По информации СК, в 1985 году четверо братьев, собравшихся на похоронах родственницы в городе Камышин, убили трех человек, у одного из которых угнали мотоцикл. Еще один местный житель выжил в результате разбойного нападения. Фигуранты уголовного дела были оперативно установлены, однако задержать по горячим следам удалось только троих — один из братьев 1961 года рождения от органов следствия скрылся и был объявлен во всесоюзный розыск.
"Его поиски длились 32 года. В результате комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий, проведенных сотрудниками управления уголовного розыска регионального Главка МВД совместно с коллегами из межмуниципального отдела полиции «Камышинский», на днях удалось установить место нахождения разыскиваемого", — сообщает СК. Уточняется, что беглеца задержали 29 марта в Ижевске.
По данным следствия, 9 апреля 1985 года четверо братьев после распития спиртного отправились к соседу требовать возврата долга. Избив потерпевшего и перевернув весь его дом, они забрали найденные там 3,5 рубля и свитер мужчины. «Спустя два часа сообщники, почему-то вооружившись огнестрельным оружием, отправились свататься в один из населенных пунктов Камышинского района, где, по их сведениям, проживали подходящие невесты», — сообщает СК. В поисках транспорта, компания наткнулась на сторожа, с которым у них случился конфликт, закончившийся его убийством.
После этого преступники встретили садовода с мотоциклом и тоже убили его, чтобы забрать транспорт. Еще одного человека они убили у песчаного карьера, где у братьев закончился бензин. Потерпевший скончался от ножевого ранения в грудь. «В настоящее время обвиняемый этапирован в Волгоградскую область и уже дал признательные показания. С его участием проводятся следственные действия. По прошествии более 30 лет задержанный вспомнил мельчайшие детали тяжких преступлений, который он совершил вместе со своими братьями», — говорится в сообщении ведомства.
Жил задержанный по паспорту, полученному им законно, но по свидетельству о рождении давно умершего троюродного брата. За это время он даже успел три года отбыть в местах лишения свободы за кражу в Кировской области. В СК сообщили, что трое соучастников преступлений уже понесли заслуженное наказание.
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