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Дагестанские следователи просят помощи в расследовании убийства
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Дагестанские следователи просят помощи в расследовании убийства 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанские следователи просят помощи в расследовании убийства Следственный комитет России по Дагестану обращается к жителям республики с просьбой опознать фоторобот гражданина, скелет которого был найден на горе Тарки-Тау.
В СУ СК РФ по РД уже возбудили уголовное дело по статье убийство. Прижизненный облик лица убитого удалось восстановить с помощью судебной экспертизы.
Если что-либо известно о личности мужчины и обстоятельствах совершенного преступления, просьба сообщить в следственный отдел по Советскому району Махачкалы по адресу: проспект им. Имама Шамиля, 70 «а», а также по телефону: 8 (8722) 62-85-62.
Фото: СУ СК РФ по РД
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