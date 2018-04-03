Дагестанские следователи просят помощи в расследовании убийства

Дагестанские следователи просят помощи в расследовании убийства Следственный комитет России по Дагестану обращается к жителям республики с просьбой опознать фоторобот гражданина, скелет которого был найден на горе Тарки-Тау.

В СУ СК РФ по РД уже возбудили уголовное дело по статье убийство. Прижизненный облик лица убитого удалось восстановить с помощью судебной экспертизы.

Если что-либо известно о личности мужчины и обстоятельствах совершенного преступления, просьба сообщить в следственный отдел по Советскому району Махачкалы по адресу: проспект им. Имама Шамиля, 70 «а», а также по телефону: 8 (8722) 62-85-62.

Фото: СУ СК РФ по РД