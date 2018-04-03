Задержана группа сбывавшая наркотические средства бесконтактным способом через тайники

фото 52.мвд.рфЗадержана группа сбывавшая наркотические средства бесконтактным способом через тайникиСотрудникам полиции в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий удалось пресечь деятельность организованной группы, члены которой причастны к незаконному обороту наркотиков на территории г. Нижнего Новгорода

В феврале 2018 года сотрудниками 4 отдела УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение незаконной деятельности этнической организованной преступной группы, осуществляющей сбыт наркотических средств бесконтактным способом через тайники.

В результате проведенных мероприятий 15 февраля 2018 года в Московском районе областного центра задержан гражданин ближнего зарубежья, являющийся потребителем наркотических средств. В ходе личного досмотра, наркополицейскими у него был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом общей массой 1,816 грамма.

По данному факту было возбуждено уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства). При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что задержанный является одним из членов преступной группы, причастной к организации распространения наркотиков бесконтактным способом на территории Н. Новгорода. Сотрудники УКОН областного полицейского главка установили личности и место проживания остальной группы и произвело их задержание.

Задержаны 5 участников преступной группы, члены которой причастны к незаконному сбыту наркотиков бесконтактным способом. Все они граждане ближнего зарубежья.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). По месту проживания задержанных граждан в ходе обысков изъяты: весы, упаковочный материал, сотовый телефон, сим-карты, банковские карты, блокноты с адресами, оптовая партия не расфасованного наркотического средства, пластиковая тарелка с наркотическим средством.

В рамках расследования у подозреваемых изъяты 67 свертков с наркотическим веществом. Было изъято более 700 граммов наркотического средства как в не расфасованном, так и в подготовленном к сбыту виде.

В настоящее время в отношении четырех задержанных избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а одна из подозреваемых находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается