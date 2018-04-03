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51-летний самарец в ходе ссоры забил насмерть свою молодую сожительницу
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51-летний самарец в ходе ссоры забил насмерть свою молодую сожительницу 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В полицию Самары обратился житель квартиры дома, расположенного на улице Стара-Загора, заявивший о смерти своей сожительницы, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в ванной комнате труп 35-летней женщины с телесными повреждениями. После опроса 51-летнего заявителя и его соседей, а также изъятия необходимых улик, у полицейских появились основания полагать, что к причинению смертельных травм погибшей может быть причастен обратившийся в полицию мужчина. Выяснилось, что накануне пара ссорилась. В ходе конфликта мужчина нанес своей сожительнице многочисленные удары. Результаты проведенной впоследствии экспертизы показали, что причиненные женщине травмы оказались смертельными. Мужчина был задержан. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.
По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.
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