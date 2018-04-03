Свердловчанин устроил резню в парикмахерской

Днем 2 апреля в Красноуральске в парикмахерской на улице 7 Ноября местный житель напал на девушку.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области , поступил вызов о том, что неизвестный избивает девушку и угрожает ей ножом. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны обнаружили потерпевшую на полу парикмахерской. На ее одежде и стенах были пятна красно-бурого цвета.

Вскоре личность нападавшего была установлена. Им оказался сожитель девушки. Мужчина ранее был судим.