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Свердловчанин устроил резню в парикмахерской
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Свердловчанин устроил резню в парикмахерской 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Днем 2 апреля в Красноуральске в парикмахерской на улице 7 Ноября местный житель напал на девушку.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, поступил вызов о том, что неизвестный избивает девушку и угрожает ей ножом. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны обнаружили потерпевшую на полу парикмахерской. На ее одежде и стенах были пятна красно-бурого цвета.
Вскоре личность нападавшего была установлена. Им оказался сожитель девушки. Мужчина ранее был судим.
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