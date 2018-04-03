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В Югре полицейские задержали похитителей норковой шубы и сапог
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В Югре полицейские задержали похитителей норковой шубы и сапог 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В полицию Сургута позвонила 27-летняя девушка, которая лишилась норковой шубы, пока гостила в посёлке Кедровом. Вскоре вора удалось найти. Им оказался 41-летний житель посёлка, которому нужны были деньги на личные нужды. Так, как мужчина нигде не работал, он решил поживиться за счёт краденого. Похитив шубу, злоумышленник сдал её в комиссионный магазин, а полученные деньги потратил.
Похожий случай только в Советском районе произошло примерно в тоже время. Местная учительница лишилась сапог. Правоохранители выяснили, что обувь украла 25-летняя жительница того же района. Безработная женщина и раньше попадалась на кражах. Обоим подозреваемым грозит наказание по статье 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается.
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