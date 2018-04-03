Жителя Адыгеи обвиняют в незаконном получении пособия по безработице 

«Местный житель, состоящий на учете в ГКУ „Центр занятости населения города Адыгейска“ в качестве безработного и получающий пособие по безработице, работал за плату по договорам подряда, заключенным с МУП „Комсервис“, рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат.
Также прокуратурой в адрес директора ГКУ РА „Центр занятости населения города Адыгейска“ внесено представление.
Ход расследования уголовного дела и рассмотрение акта прокурорского реагирования находятся на контроле межрайонной прокуратуры.