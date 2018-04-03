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Жителя Адыгеи обвиняют в незаконном получении пособия по безработице
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Жителя Адыгеи обвиняют в незаконном получении пособия по безработице 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
«Местный житель, состоящий на учете в ГКУ „Центр занятости населения города Адыгейска“ в качестве безработного и получающий пособие по безработице, работал за плату по договорам подряда, заключенным с МУП „Комсервис“, рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат.
Также прокуратурой в адрес директора ГКУ РА „Центр занятости населения города Адыгейска“ внесено представление.
Ход расследования уголовного дела и рассмотрение акта прокурорского реагирования находятся на контроле межрайонной прокуратуры.
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