Ещё
ФСБ задержала саратовца, пытавшегося выехать в Сирию и примкнуть к террористам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ задержала саратовца, пытавшегося выехать в Сирию и примкнуть к террористам 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
САРАТОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ задержали жителя Саратова, который пытался вступить террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в РФ), возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального УФСБ.
"Сотрудники ведомства задержали жителя Саратова, 1977 года рождения, который выехал в Турцию с целью вступления в одно из подразделений международной террористической организации. При попытке незаконного пересечения турецко-сирийской границы он был задержан и депортирован в Россию. Позже выяснялось, что он также вел пропаганду в интересах террористов", — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что мужчина также планировал в ближайшее время вновь предпринять очередную попытку — выехать в Сирию и примкнуть к террористам.
Теперь ему предстоит отвечать по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"), ему грозит до 20 лет лишения свободы.
ТАСС: последние новости
Сотрудники ФСБ проводят мероприятия в управлении по вопросам миграции челябинского ГУ МВД Суд отправил курсанта военной академии Петербурга на принудительное лечение Бизнесмены Магомедовы не обращались к бизнес-омбудсмену для защиты своих интересов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность158
Стало известно о тайном счете Скрипалей108
Киевский прокурор появился на телевидении голым91
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя149
Семью Нетребко выгнали из театра38
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение