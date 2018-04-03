Директора подозревают в неуплате налогов в Ставрополе

Директор ООО «Ставропольская энергетическая компания» оказался под следствием из-за подозрения в неуплате налогов, сообщает STAV.AIF.RU пресс-служба СУ СКР по СК.

В главное управление ставропольской полиции поступили сведения, что в течение 2016 года директор энергетической компании предоставлял налоговой заведомо ложные сведения. По предварительным данным, подозреваемый задолжал государству более 11 миллионов рублей.

Следственный комитет проводит проверку бухгалтерской документации «Ставропольской энергетической компании». В помещениях организации провели обыск и изъяли необходимые следствию документы.