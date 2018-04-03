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Директора подозревают в неуплате налогов в Ставрополе
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Директора подозревают в неуплате налогов в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Директор ООО «Ставропольская энергетическая компания» оказался под следствием из-за подозрения в неуплате налогов, сообщает STAV.AIF.RU пресс-служба СУ СКР по СК.
В главное управление ставропольской полиции поступили сведения, что в течение 2016 года директор энергетической компании предоставлял налоговой заведомо ложные сведения. По предварительным данным, подозреваемый задолжал государству более 11 миллионов рублей.
Следственный комитет проводит проверку бухгалтерской документации «Ставропольской энергетической компании». В помещениях организации провели обыск и изъяли необходимые следствию документы.
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