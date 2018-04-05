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Директор колледжа в Ставрополе арестован за продажу диплома
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Директор колледжа в Ставрополе арестован за продажу диплома 

АиФ Ставрополье 39 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Директора «Ставропольского гуманитарно-технического колледжа» и его заместителя подозревают в продаже дипломов учебного заведения, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
По версии следствия, летом 2017 года директор колледжа и его заместитель незаконно выдали мужчине диплом учебного заведения по специальности «Право и организация специального образования». За эту операцию подозреваемые получили 102 тысячи рублей.
Оба подозреваемых в коммерческом подкупе и вымогательстве находятся под арестом по решению суда. По местам жительства и работы проведён обыск. Следственный комитет продолжает собирать доказательства.
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