Директор колледжа в Ставрополе арестован за продажу диплома

Директора «Ставропольского гуманитарно-технического колледжа» и его заместителя подозревают в продаже дипломов учебного заведения, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

По версии следствия, летом 2017 года директор колледжа и его заместитель незаконно выдали мужчине диплом учебного заведения по специальности «Право и организация специального образования». За эту операцию подозреваемые получили 102 тысячи рублей.

Оба подозреваемых в коммерческом подкупе и вымогательстве находятся под арестом по решению суда. По местам жительства и работы проведён обыск. Следственный комитет продолжает собирать доказательства.